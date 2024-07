Tutto pronto per la maratona della Filippide

Nella domenica centrale delle Olimpiadi di Parigi, a oltre 1.000 km dalla capitale francese, si respirerà aria di Cinque Cerchi e di tradizione olimpica con la 16esima edizione de La Filippide. Questa è l’unica maratona al mondo che si corre come gli antichi Greci: senza dispositivi elettronici, con rifornimenti limitati a acqua e prodotti naturali (niente gel o barrette), e senza segnalazioni della distanza percorsa o rimanente. Il vincitore riceverà una corona d’alloro e tutti i partecipanti riceveranno una medaglia ricordo. I premi speciali includono il Premio Psaumide per il vincitore maschile, il Premio Callipatera per la prima donna e il Premio Arkia Hybla per il concorrente più anziano.

Il percorso di quest’anno cambia rispetto al passato, collegando l’antica stazione di Chiaramonte Gulfi al Museo Regionale di Kamarina, dove i concorrenti scopriranno il tempo impiegato. Questa novità è stata possibile grazie alla collaborazione dei responsabili del museo, in onore delle Olimpiadi. La gara partirà alle 4:30 del mattino per evitare il caldo estivo. Oltre alla maratona, ci saranno anche la Filippide Castle, una prova agonistica, e la Walking Donnafugata, una camminata non competitiva, che partiranno alle 7:00 dal Castello di Donnafugata.

Il costo di partecipazione è di 30 euro, più 2 euro per il bus navetta, fino al 23 luglio, dopo di che ci saranno aumenti. La partecipazione alla Filippide Castle costa 15 euro fino alla stessa data. Il numero massimo di partecipanti è limitato a 400, e le iscrizioni potrebbero chiudersi in anticipo.

Per ulteriori informazioni: Asd No al Doping Ragusa, maratonadiragusa.com/la-filippide.

