Tutto pronto per il derby siciliano tra il Ragusa Calcio e l’Acireale

L’Asd Ragusa Calcio 1949 è pronto per affrontare il derby siciliano di domani, valido per la trentesima giornata del campionato di Serie D, contro l’Acireale allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio. L’allenatore Giovanni Ignoffo avrà a disposizione il centrocampista Di Grazia, recuperato dall’infortunio, mentre l’attaccante Tuccio ha svolto ancora lavoro differenziato. Tuttavia, ci sono alcuni giocatori in infermeria: Guerriero ha avuto un problema al tendine, Magrì ha subito un affaticamento a Reggio Calabria e sarà valutato prima della gara, mentre Freddy e Reinero hanno qualche difficoltà fisica.

“La situazione non è delle migliori”, afferma il tecnico delle Aquile Azzurre, “le fatiche si accumulano. Il prossimo avversario è una squadra in salute che arriva da quattro vittorie di fila e zero goal subiti. Questo significa qualcosa. Stiamo parlando di una formazione rinforzata dal mercato con gli innesti di Zuppel, Cangemi e Lo Coco, che stanno dando al gruppo numerose certezze. Sarà necessario il miglior Ragusa della stagione per ottenere una prestazione e un risultato positivi. Ci attende una partita molto impegnativa.”

“Il nostro obiettivo è gettare il cuore oltre l’ostacolo”, prosegue Ignoffo. “E auspichiamo un grande sostegno dal nostro pubblico, perché in partite come queste l’incitamento può fare la differenza. Dobbiamo anche riscattare il risultato negativo della scorsa domenica a Reggio Calabria. Gli stimoli per fare bene non mancano”.

La società azzurra si è organizzata per garantire la migliore accoglienza ai tifosi e agli sportivi invitati a partecipare, sostenendo il team in questa fase cruciale della stagione.

