Tutto pronto per il 21esimo memorial Cannarella. Domenica partenza da Grammichele e arrivo a Monterosso Almo

Il memorial Giovanni Cannarella sta per accendere i motori. La gara ciclistica, giunta alla 21esima edizione, non è solo un grande evento sportivo ma si traduce, anche, in una occasione di promozione per il territorio. Se ne dicono convinti gli organizzatori che, ormai da oltre un ventennio, seguono con attenzione l’evolversi di una manifestazione ciclistica d’interesse nazionale che porta in alto il nome di un grande uomo di sport come Cannarella.

“La presenza di una carovana di atleti con i propri accompagnatori provenienti da varie parti della Sicilia e anche da alcune regioni d’Italia – dicono Salvatore e Giuseppe D’Aquila, padre e figlio, del Gsd Almo – mette in moto un microcircuito economico a livello locale con numerose e interessanti ricadute. Quest’anno, inoltre, abbiamo scelto di tornare all’antico, con una gara in linea che vedrà i corridori partire da Grammichele. L’arrivo, come sempre, fissato a Monterosso. Sarà una ulteriore occasione per mettere in vetrina le bellezze paesaggistiche e monumentali del nostro territorio”. Anche quest’anno, poi, immancabile l’appuntamento di domani con la cronoscalata, gara in linea riservata a Esordienti, Allievi, Juniores e U23.

Il ritrovo è fissato in piazza Carafa a Grammichele alle 13,30. Alle 16 sarà data la partenza mentre la fine della manifestazione è prevista per le 18,30. Domenica, poi, si correrà il memorial vero e proprio riservato alle categorie Allievi, Juniores e U23. Alle 11 il ritrovo in piazza Carafa a Grammichele. Alle 14 sarà data la partenza. Il percorso prevede che il gruppo si involi in direzione Vizzini Scalo, Vizzini direzione Buccheri, Monte Lauro e Monterosso Almo. Per la categoria Allevi, l’arrivo, in piazza San Giovanni, sarà immediato. La categoria Juniores dovrà effettuare altri cinque giri in un circuito all’interno del centro abitato. Prevista la partecipazione delle migliori squadre che si occupano di giovani.