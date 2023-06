Tutti al mare: l’estate è finalmente arrivata

Finalmente l’arrivo della bella stagione ha portato il sole e le temperature alte. Molte persone stanno approfittando della splendida spiaggia di Marina di Ragusa, che non solo ha il mare bandiera blu, ma recentemente ha ricevuto anche la prestigiosa Bandiera Verde.

La Bandiera Verde è un riconoscimento attribuito dal FEE (Foundation for Environmental Education) alle località balneari che hanno un’attenzione particolare per l’ambiente e offrono servizi e attività adatte ai bambini. Questo premio conferma l’impegno dell’amministrazione comunale di Marina di Ragusa per la salvaguardia del territorio e la promozione di un turismo sostenibile.

Il mare bandiera blu e la Bandiera Verde sono sicuramente due elementi di grande importanza per il turismo della zona. La spiaggia di Marina di Ragusa, infatti, è molto amata dai turisti sia per la bellezza delle sue acque che per la qualità dei servizi offerti.

Tuttavia, non tutti i tratti della spiaggia sono ancora aperti alla balneazione a causa dei lavori di dragaggio del porto in corso.

Il tratto di spiaggia interdetto alla balneazione va dal porto turistico di Marina di Ragusa fino al Margarita, ma nonostante ciò, molti bagnanti stanno facendo il bagno anche in quel tratto. I lavori di dragaggio finiranno il 16 giugno prossimo, causando qualche preoccupazione ai commercianti locali.

Confcommercio ha espresso la propria preoccupazione per la proroga del divieto di balneazione fino al 16 giugno, ma il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha spiegato le motivazioni che stanno alla base del necessario prolungamento dei lavori di dragaggio. Contrariamente a quanto afferma Confcommercio, le operazioni di dragaggio stanno proseguendo a causa delle recenti mareggiate che hanno ostruito l’ingresso al porto. Non si tratta quindi di interventi programmabili nel periodo invernale, bensì di una situazione che deve essere risolta per evitare ricadute sul comparto turistico.

Il sindaco ha anche sottolineato che la qualità delle acque è costantemente monitorata dalle autorità competenti, e che è importante verificare sempre la natura di affermazioni diramate a mezzo stampa che potrebbero creare allarmi ingiustificati e danneggiare i commercianti.

Il Lungomare Doria è invece già percorribile da parte a parte, e i lavori stanno procedendo in linea con la tempistica prevista. Presto, questa nuova infrastruttura diventerà un valore aggiunto per tutta la frazione e un volano economico per le strutture che vi operano.

I lavori al Lungomare Bisani, invece, cominceranno al termine della stagione estiva. In generale, l’amministrazione comunale sta lavorando per migliorare l’offerta turistica di Marina di Ragusa e creare condizioni favorevoli per il comparto commerciale della zona. foto tratta da Ragusa.online