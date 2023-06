Turisti rimasti chiusi ai Giardini Iblei. Si corre ai ripari allungando l’apertura di un’ora. Basterà?

Alcuni turisti sono rimasti chiusi all’interno dei Giardini Iblei di Ragusa, dopo l’orario di chiusura, qualche giorno fa. Nonostante la sirena di avvertimento avesse suonato, i turisti palermitani non ci avevano fatto molto caso e sono rimasti chiusi all’interno del parco. L’episodio ha sollevato alcune critiche nei confronti del Comune di Ragusa per la gestione degli orari di apertura dei Giardini Iblei.

L’assessore al Verde Pubblico, Mario D’Asta, in collaborazione con il Sindaco Peppe Cassì, ha deciso di intervenire per risolvere il problema. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti, l’assessore ha trovato una soluzione che possa evitare che situazioni simili si ripetano in futuro. L’orario di apertura dei Giardini Iblei è stato prolungato fino a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, mentre dal venerdì alla domenica la chiusura sarà posticipata all’una di notte.

In questo modo, i turisti potranno godere dei Giardini Iblei per un periodo più esteso, senza il rischio di rimanere chiusi all’interno dopo l’orario di chiusura. Il Comune di Ragusa ha deciso di intervenire per risolvere il problema, considerando l’importanza dei Giardini Iblei come attrazione turistica e culturale della città.

Il neo-consigliere comunale Giovanni Sortino ha collaborato con l’assessore D’Asta per trovare una soluzione che possa soddisfare le esigenze dei cittadini e dei turisti. L’obiettivo del Comune è quello di permettere a tutti di apprezzare al meglio questi giardini, che rappresentano una delle attrazioni principali di Ragusa.