Turista muore in mare a Marina di Ragusa

Corrente e risacca, con il mare un po’agitato. Due coppie di turisti si sono trovate in difficoltà a qualche decina di metri dalla riva, nell’area del lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa. Sono scattati subito i soccorsi.

INUTILI I TENTATIVI DI SOCCORSO

Sul posto è sopraggiunto il gommone della Protezione civile. Per una delle persone in difficoltà, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nonostante le prolungate manovre di rianimazione effettuate anche dal personale del 118 che ha raggiunto i primi soccorritori, un uomo di 71 anni è deceduto.

Stando alle prime informazioni, l’uomo originario del Siracusano era in vacanza con il camper assieme ad altri amici. Approfittando del gran caldo e della bella giornata di sole, in due coppie avevano deciso di farsi un bagno, ma sono sopraggiunte delle difficoltà per il rientro a riva. Il mare mosso e la corrente, non hanno permesso di raggiungere la riva. Sono stati quindi allertati i soccorsi. Sul posto il personale della Polizia di Stato.