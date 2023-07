Turista in vacanza aggredisce ausiliario della sosta a Modica

Sotto un caldo sole estivo, a Modica un episodio di aggressione che ha coinvolto un ausiliario del traffico, su cui si è scagliato un turista in vacanza. Il visitatore proveniente dal Belgio ha poi strappato la multa che gli era stata precedentemente consegnata da un altro operatore.

Tutto è accaduto nei pressi di via Sacro Cuore, quando il turista ha parcheggiato la sua auto con targa belga in prossimità delle strisce blu. Avendo notato un ausiliario della sosta nelle vicinanze, l’uomo è sceso dall’auto e ha iniziato a discutere animatamente con l’operatore riguardo alla multa appena ricevuta per la mancata esposizione del ticket di parcheggio.

La situazione è rapidamente sfuggita al controllo quando il turista ha ceduto alla rabbia e ha aggredito l’ausiliario, strappandogli con violenza la multa che, come successivamente emerso, era stata elevata da un altro operatore. I residenti e alcuni passanti intervenuti tempestivamente, hanno cercato di placare la situazione e mettere fine all’aggressione, allontanando il turista dalla scena.

Fortunatamente, l’ausiliario della sosta non ha riportato ferite gravi, ma il comportamento sconsiderato del turista ha lasciato sgomenti sia i testimoni oculari che i residenti. Alcuni di loro hanno prontamente fornito il proprio supporto all’operatore e hanno collaborato con lui nel raccogliere informazioni utili alla denuncia contro l’aggressore.

L’ausiliario ha segnato il numero di targa dell’auto del turista belga e ha annunciato la sua intenzione di procedere con una querela di parte. La polizia locale è stata tempestivamente informata dell’incidente e ha avviato un’indagine per accertare la dinamica dei fatti e assicurare giustizia.

Il sindaco di Modica, intervenendo sulla vicenda, ha dichiarato: “Condanniamo fermamente qualsiasi atto di violenza nella nostra città. Siamo una comunità ospitale e accogliente, e non tollereremo episodi del genere. Siamo al fianco dell’operatore aggredito e forniremo tutto il supporto necessario per giungere a una soluzione rapida ed equa.” foto di repertorio