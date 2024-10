Turismo: Enjoy Barocco al TTG di Rimini presenta le nuove strategie di destination marketing 2024-2025. FOTO GALLERY

*Enjoy Barocco* si presenta al TTG di Rimini, la più importante fiera italiana del turismo, con una visione strategica e ambiziosa per il 2024-2025: “Dal Master Plan di Destinazione alle Strategie di Destination Marketing”. Questa partecipazione rappresenta un momento fondamentale nel percorso di valorizzazione e promozione della Sicilia Barocca, un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali. *Enjoy Barocco – Sicilian Experience*, che racchiude i Comuni di Modica, Ragusa, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, non è semplicemente una destinazione turistica, ma un’esperienza completa che invita i visitatori a immergersi nelle radici storiche, artistiche e culturali della Sicilia sud-orientale.

Il percorso intrapreso con il Master Plan di Destinazione è il risultato di un processo partecipativo che ha coinvolto più di 150 operatori turistici, tra cui guide, albergatori e organizzazioni locali. Questo strumento strategico ha permesso di sviluppare una visione condivisa dello sviluppo turistico del territorio, orientata a un turismo di qualità che sappia destagionalizzare i flussi turistici, ridistribuendo la presenza dei visitatori nel corso dell’anno. La strategia si fonda sulla promozione di itinerari culturali, sportivi e enogastronomici che valorizzano il patrimonio UNESCO e le eccellenze locali.

Per il biennio 2024-2025, *Enjoy Barocco* punta su un approccio di Destination Marketing innovativo, che mira ad attrarre visitatori qualificati e attenti alla sostenibilità. La strategia promozionale sarà centrata sul rafforzamento del legame tra territorio e turismo esperienziale, coinvolgendo le comunità locali e valorizzando il patrimonio enogastronomico e artigianale. Un ruolo chiave sarà svolto dagli eventi culturali e sportivi, che non solo celebreranno l’identità del territorio, ma offriranno ai turisti l’opportunità di vivere esperienze autentiche e indimenticabili, direttamente a contatto con le tradizioni siciliane.

Durante la fiera di Rimini, all’interno dello stand Della Regione Siciliana, desk 31, è possibile scoprire tutte le novità per il 2024-2025. Presentati percorsi turistici, gli eventi e iniziative innovative che coinvolgeranno non solo i visitatori, ma anche i residenti, in un’ottica di turismo inclusivo e sostenibile. L’obiettivo è promuovere un turismo rispettoso delle risorse naturali e culturali del territorio, che contribuisca allo sviluppo economico locale senza comprometterne l’autenticità e il valore ambientale.

“*Siamo entusiasti di portare la nostra visione a un pubblico internazionale durante il TTG di Rimini, convinti che la nostra proposta rafforzerà la competitività del territorio nel panorama turistico globale*,” ha dichiarato il team di *Enjoy Barocco*. “Il nostro impegno è quello di creare un modello di turismo che valorizzi le risorse locali, rispetti l’ambiente e offra esperienze di qualità per i visitatori.”



