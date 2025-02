Turismo: al via domani la BIT Milano, la destinazione turistica Enjoy Barocco presenterà le nuove strategie di promozione nel Sud Est siciliano

Per il terzo anno consecutivo, la destinazione turistica “Enjoy Barocco”, promossa dal GAL Terra Barocca e comprendente i territori di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, parteciperà alla BIT di Milano, tra i principali appuntamenti internazionali del settore turistico. L’evento, che quest’anno si svolge a Fiera Milano Rho, aprirà i battenti domani, domenica 9 febbraio, e si concluderà martedì 11 febbraio. Enjoy Barocco sarà presente con un proprio spazio istituzionale all’interno dell’area espositiva della Regione Siciliana, per promuovere le eccellenze culturali, enogastronomiche e naturalistiche nel Sud-Est siciliano. Tra gli appuntamenti programmati, a cura dell’ATS Enjoy Barocco, martedì 11 febbraio alle ore 10:00 il talk dedicato alla promozione turistica del territorio, ospitato presso lo stand della Regione Siciliana. All’incontro interverranno Christian Del Bono, Destination Manager della DMO Enjoy Barocco, Marco Platania, coordinatore dell’Osservatorio Turistico della DMO, e Iole Siena, presidente di Arthemisia Arte e Cultura, con la moderazione del giornalista Michelangelo Barbagallo. Sarà un’occasione per approfondire le strategie di sviluppo e le novità per la stagione turistica 2025, con particolare attenzione all’innovazione digitale e all’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza dei visitatori. Enjoy Barocco continua a posizionarsi come una destinazione di riferimento per il turismo culturale ed esperienziale, valorizzando il patrimonio unico del barocco siciliano e il fascino autentico del territorio ibleo.

*La partecipazione della Regione Siciliana *

Anche quest’anno la Regione Siciliana torna a Milano partecipando a BIT 2025 con uno stand che si ispira ai colori del mare di 1.100 metri quadrati, animato da un interessante programma di talk e presentazioni che si andranno ad alternare sul grande palco dedicato al suo interno.

La Sicilia si conferma destinazione turistica di eccellenza del 2024, conquistando, tra l’altro, *l’Oscar del Turismo*, quale migliore destinazione italiana.

*Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e l’assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata,* raccontano una Regione in continua evoluzione, che punta strategicamente alla diversificazione dell’offerta turistica, all’allungamento della stagione turistica attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, enogastronomico e delle tradizioni locali.

La destinazione continua a crescere e a guardare ai mercati internazionali. Saranno illustrati, nel corso della conferenza stampa, i dati provvisori del 2024 che mostrano *incrementi significativi nelle presenze turistiche, specie per quel che riguarda il comparto extralberghiero e la componente straniera che fanno rilevare incrementi a due cifre.*

L’obiettivo della destagionalizzazione sta dando risultati che si consolidano sempre più rispetto al passato, anche sotto il profilo dell’andamento delle presenze turistiche nei mesi non estivi grazie ad *eventi* ormai stabili, come il Sicilia Jazz Festival, la Coppa degli Assi, Belliniana, la Settimana di Musica Sacra e i Treni Storici, che attraggono numerosi visitatori nei periodi di bassa stagione.

Il 2025 si preannuncia, peraltro, ricco di opportunità anche grazie al riconoscimento di *Agrigento Capitale italiana della Cultura* che rappresenta indubbiamente un ulteriore attrattore turistico.

Anche per il 2025, la Regione ha già predisposto un calendario ricco di eventi che spazia da manifestazioni artistico-culturali a rassegne gastronomiche, cinematografiche ed altro.

Sempre in tema di destagionalizzazione dei flussi turistici, saranno presentate le iniziative dell’Assessorato relative ad un *progetto che innova rispetto al passato, denominato “Sicilia d’Inverno”* grazie al quale gli operatori dell’incoming turistico avranno l’opportunità di proporre e veicolare i propri pacchetti turistici, così come le offerte di viaggio e le proposte di turismo esperienziale, attraverso il sito ufficiale di promozione dell’Assessorato (visitsicily.info), le attività di promozione svolte in occasione di Borse, Fiere di settore ed altro.



