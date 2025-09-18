Tumore al collo dell’utero: a Ragusa HPV DNA Test gratis nei consultori il 25 settembre

L’ASP di Ragusa rinnova il proprio impegno nella prevenzione oncologica femminile con una giornata speciale dedicata all’HPV DNA Test, esame fondamentale per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina.

L’iniziativa si terrà giovedì 25 settembre 2025 in tutti i consultori familiari della provincia di Ragusa ed è rivolta gratuitamente alle donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni. Non sarà necessaria alcuna prenotazione: i test verranno effettuati fino a esaurimento posti disponibili.

Un test che salva la vita

L’HPV DNA Test permette di individuare la presenza del Papilloma Virus (HPV), principale causa del tumore del collo dell’utero, anche in assenza di sintomi o lesioni. Secondo le linee guida del Ministero della Salute, il test è raccomandato a partire dai 30 anni e, se negativo, va ripetuto ogni cinque anni.

Orari e modalità di accesso

L’Open Day si svolgerà giovedì 25 settembre dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00. Le donne interessate potranno recarsi direttamente nei consultori familiari di Ragusa e provincia per eseguire l’esame.

In caso di esaurimento degli slot disponibili sarà comunque possibile prenotare il test in una data successiva. Tutti i recapiti e le sedi dei consultori sono disponibili sul sito ufficiale www.asp.rg.it/consultorio-familiare

