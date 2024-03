Truffe agli anziani a Ragusa. Come prevenirle e come difendersi

Nell’ambito della continua missione della Polizia di Stato per promuovere una nuova “cultura della prevenzione” e rafforzare la legalità, la Questura di Ragusa ha recentemente organizzato un importante incontro al Centro Polifunzionale della città. L’obiettivo? Sensibilizzare la popolazione, in particolare gli anziani, sul tema della sicurezza e fornire loro consigli utili per proteggersi dalle truffe.

Le truffe nei confronti delle persone anziane rappresentano un fenomeno che non solo causa danni economici, ma anche gravi conseguenze psicologiche per le vittime. Per contrastare questo fenomeno, la Questura di Ragusa ha deciso di coinvolgere attivamente gli iscritti all’Università della Terza Età di Ragusa, organizzando un incontro informativo.

Il Presidente dell’Università della Terza Età, il Dr. Burrafato, ha dato il benvenuto ai presenti, seguito dalle parole del Commissario Capo della Polizia di Stato, Rosalba Capaccio, e dal Sostituto Commissario Giuseppe Fiorilla, Responsabile della Sezione specializzata “Reati contro il patrimonio”. Gli esperti hanno illustrato i rischi legati alle truffe e fornito preziosi consigli su come difendersi da queste frodi.

Durante l’incontro, è emerso quanto sia importante denunciare senza timore, poiché molte vittime di truffa provano sentimenti di paura e vergogna. È stato sottolineato che il rischio di cadere vittima di truffatori riguarda tutti e non solo gli anziani, quindi è essenziale essere vigili e non esitare a segnalare comportamenti sospetti.

Particolarmente significativa è stata la testimonianza dei partecipanti, che hanno condiviso esperienze personali di truffe e inganni. Questo scambio ha permesso agli agenti di polizia di fornire ulteriori informazioni utili per proteggersi e prevenire futuri crimini.

L’incontro fa parte di una campagna più ampia, avviata di recente e che continuerà nei prossimi giorni, per aumentare la consapevolezza del fenomeno delle truffe e della sua gravità. Solo attraverso un impegno congiunto della comunità e delle forze dell’ordine sarà possibile garantire un ambiente più sicuro e proteggere i cittadini dai rischi legati alle frodi e alle truffe.

La collaborazione tra la Polizia di Stato e la comunità locale è essenziale per contrastare efficacemente il fenomeno delle truffe agli anziani e promuovere un clima di sicurezza e fiducia nella società.

