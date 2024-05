Troppo sangue sulle strade siciliane: incidente nel palermitano, muore un uomo di 57 anni

Un nuovo grave incidente è avvenuto in provincia di Palermo, in via Nazionale a Portella di Mare Misilmeri. Nello scontro frontale tra una Volkswagen Up e una Fiat Punto, ha perso la vita Baldassare Russo, un uomo di 57 anni di Villabate. La giovane di 25 anni alla guida della Fiat Punto, originaria di Belmonte Mezzagno, è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Civico. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Una lunga scia di sangue sulle strade siciliane

Questo incidente si aggiunge alla preoccupante serie di sinistri che stanno insanguinando le strade siciliane. Solo lo scorso sabato si sono verificati quattro incidenti mortali. Nei pressi di Augusta, un incidente ha causato un morto e un ferito. A Gela, due persone hanno perso la vita, tra cui Domenico Lorefice, presidente di Sicindustria Caltanissetta. Un altro incidente a Racalmuto ha visto la morte di Filippo La Bella, un fisioterapista di 46 anni, che si è schiantato con la sua moto contro un albero. Infine, a Palermo, una donna è stata investita mentre attraversava via Roma.

Nel Siracusano, un’auto si è ribaltata sulla Statale 114 tra Siracusa e Catania, causando un morto e un ferito. L’incidente ha coinvolto un 32enne di Gela che è deceduto sul colpo.

Questa serie di tragici eventi sottolinea la crescente preoccupazione per la sicurezza stradale in Sicilia, con un aumento significativo degli incidenti mortali che richiede un’attenzione urgente da parte delle autorità competenti.

