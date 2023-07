Troppo caldo, a rischio i lavoratori iblei nell’agricoltura. Appello dei sindacati

L’ondata di caldo estivo che sta colpendo il territorio mette a rischio la salute dei lavoratori agricoli e dei consorzi di bonifica impegnati in attività all’aperto. Sindacati e l’Assessorato Regionale alla Salute si mobilitano per tutelare la salute di chi, nonostante le temperature torride, continua a lavorare per garantire il nostro benessere alimentare.

Le organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil territoriali hanno unito le loro voci per lanciare un appello pressante alle aziende agricole e ai vertici dei Consorzi di bonifica. “La salute dei lavoratori è una priorità assoluta in questo momento estremamente difficile”, affermano i tre segretari generali, Sergio Cutrale, Salvatore Terranova e Concetta Di Gregorio.

Le alte temperature e il sole cocente rappresentano una sfida notevole per coloro che sono costretti a svolgere attività all’aperto, spesso nelle ore più calde della giornata. L’esposizione prolungata al caldo può portare a gravi problemi di salute, tra cui colpi di calore, disidratazione e spossatezza, mettendo a repentaglio la sicurezza dei lavoratori stessi e la qualità del lavoro svolto.

In risposta a questa emergenza, l’Assessorato Regionale alla Salute ha redatto un vademecum contenente linee guida e misure preventive atte a proteggere la salute dei lavoratori esposti al caldo. Sindacati e Assessorato chiedono alle aziende agricole di attivarsi immediatamente e di adottare le disposizioni del vademecum, soprattutto nei giorni in cui si registrano temperature elevate, come indicato dai bollettini meteo o percepite sul campo.

Tra le misure preventive raccomandate vi è la possibilità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa durante le ore più calde della giornata, fornire adeguata protezione solare, garantire una sufficiente idratazione, e garantire pause frequenti in luoghi ombreggiati. La responsabilità di proteggere i lavoratori è di fondamentale importanza, e solo un’azione congiunta delle aziende e delle istituzioni può assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

I tre segretari sindacali concludono affermando che i prossimi giorni saranno ancora difficili, ma è essenziale prestare attenzione e rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dall’Assessorato alla Salute. Solo attraverso un’attenta adesione alle misure preventive e al rispetto della salute dei lavoratori, si potrà garantire un ambiente di lavoro sicuro e sereno durante questa stagione estiva critica.