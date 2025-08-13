Tributo ai Queen e omaggio di Marco Vito al grande Riccardo Cocciante: musica e arte al centro di un’estate indimenticabile a Modica

Continua con entusiasmo la stagione estiva “In Teatro Aperto” della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, che dopo i primi successi si prepara a regalare al pubblico nuove emozioni indimenticabili. Questa sera, mercoledì 13 agosto alle ore 21.45, l’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica ospita uno degli appuntamenti più attesi: Cristiano De André in “De André canta De André”. Accompagnato da Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria, Cristiano De André porta sul palco un tributo unico al padre Fabrizio, trasformando ogni brano in un viaggio intimo, appassionato e profondamente emozionante.

Tributi e spettacoli estivi al Teatro Garibaldi Modica

Non solo musica: la rassegna prosegue con due eventi gratuiti nella suggestiva Piazza Mediterraneo. Giovedì 14 agosto, la band Queentessenza celebrerà i leggendari Queen con un concerto travolgente, mentre sabato 16 agosto sarà la volta di Marco Vito, che con lo spettacolo “Questione di Feeling” omaggia le indimenticabili canzoni di Riccardo Cocciante, accompagnato da un ensemble di musicisti d’eccellenza. La sua voce intensa e carismatica guiderà il pubblico in un percorso musicale tra emozioni e ricordi, rendendo omaggio a uno dei maestri della musica italiana.

Esperienze artistiche e mostre al Teatro Garibaldi Modica

Ma “In Teatro Aperto” è anche arte visiva: fino al 2 novembre sarà visitabile la mostra di livello internazionale “Banksy – Realismo Capitalista. L’arte in assenza di utopie” presso lo spazio MARF dell’Ex Convento del Carmine, offrendo un’esperienza culturale completa a chi ama l’arte contemporanea.

Biglietti e informazioni per il concerto Teatro Garibaldi Modica

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili al botteghino del Teatro Garibaldi e online su CiaoTickets e TicketOne. Per informazioni e aggiornamenti sulla stagione estiva, è possibile consultare il sito www.fondazioneteatrogaribaldi.it e le pagine social ufficiali della Fondazione.

