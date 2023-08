Trent’anni. Datato lo Statuto comunale di Modica risalente al 1992 e modificato in parte nel 2005

Un atto normativo oramai obsoleto. Approvato nel lontano 1992 (due anni dopo l’arrivo della legge 142/1990 che disciplinava l’ordinamento delle autonomie locali), per lo Statuto comunale di Modica è arrivato il momento di voltare pagina. Di adeguarlo con i tempi dopo una prima modifica che risale al 2005. Tempi moderni, più snelli per enti che vogliono darsi uno strumento di auto-organizzazione agile, aperto e capace di adeguarsi ai tempi di oggi.

Sarà necessario riscriverlo? Intanto comincia il dibattito ed il confronto nella seduta del consiglio comunale fissata per il prossimo 7 settembre dal presidente Maria Cristina Minardo.

A chiedere che l’argomento venisse portato in aula sono stati alcuni consiglieri comunali, nello specifico della DC. Lo strumento viene considerato obsoleto e non in linea con i tempi. Non si esclude che a lavorare sul nuovo strumento oltre che i componenti delle commissioni consiliari competenti possa esserci anche un tavolo tecnico, naturalmente da istituire con la condivisione di tutti, capace di lavorare ad uno strumento moderno, agile, capace di interpretare in pieno i principi della Costituzione italiana. Tenendo conto che si dovrà “costruire” un documento chiamato a regolare l’organizzazione, il decentramento, i rapporti con altri enti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, la partecipazione popolare e l’accesso dei cittadini alla cosa pubblica.

Dai consiglieri comunali della Dc la mozione per la nuova modifica dello Statuto comunale.

“E’ importante pensare ad un suo completo rinnovamento, stante la sua importanza per la vita del Comune. Ringraziamo il Presidente del consiglio per aver inserito il punto all’ordine del giorno del primo consiglio comunale utile, il sindaco, il segretario comunale, le commissioni e tutte le figure che lavoreranno affinché il Comune venga dotato di questo strumento fondamentale per un corretto svolgimento dell’attività amministrativa dell’ente – scrivono i consiglieri dello scudocrociato – siamo fiduciosi che questo importante progetto si realizzerà al meglio e nel minor tempo possibile. In questo modo potremo disporre di uno statuto aggiornato che disciplini l’organizzazione e il funzionamento dell’apparato comunale”.