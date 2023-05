Tre siti visitabili in provincia di Ragusa questa sera fino alle 22 per la Notte europea dei Musei

L’apertura è prevista alle 16 di oggi e l’ingresso a partire dalle 19 e fino alle 22. Ragusa è presente alla 19° edizione della Notte europea dei Musei 2023 aprendo tre siti, l’ex convento della Croce a Scicli, il museo archeologico di Camarina ed il Museo archeologico ibleo di Ragusa. Il direttore del Parco archeologico di Kamarina, Domenico Buzzone, spiega l’evento che puntuale viene organizzato in provincia.

UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE

“Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, che prevede l’apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura – afferma Buzzone – il Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica, come di consueto, aderisce all’iniziativa con l’apertura straordinaria serale del Complesso monumentale “Convento della Croce” sito in Scicli, con l’apertura del Museo archeologico Ibleo di Ragusa e del Museo archeologico regionale di Camarina. Questi tre siti saranno fruibili fino alle ore 22 con ultimo ingresso alle ore 21.30, al costo simbolico di 1 euro, eccetto le gratuità previste per legge. Esclusivamente per oggi, l’apertura pomeridiana avverrà alle ore 16 e l’ingresso al prezzo di un euro sarà a partire dalle ore 19”.

L’iniziativa culturale ha sempre riscosso grande successo in provincia grazie ad una organizzazione che permette di visitare i siti nella maniera più agevole possibile. Da vedere il ricco patrimonio che vanta l’intero territorio ibleo.