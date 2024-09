Tre punti e tanta fatica per il Vittoria Calcio che vince contro Nebros

Il Vittoria soffre ma vince contro una Nebros che non t’aspetti. Decisivo il gol del giovanissimo 2006 Simone Digiacomo alla mezz’ora della ripresa, mentre sul risultato di 0-0 è l’under 2007 Malandrino a parare un calcio di rigore che avrebbe complicato la domenica dei biancorossi.

Un esordio dunque non facile ma che permette ugualmente al Vittoria di ottenere la prima vittoria della stagione in campionato. Di fronte al numeroso pubblico del “G. Cosimo” sono i padroni di casa a squillare per primi dalle parti di Mittica nel primo tempo, con Lucarelli al volo e De Vivo su punizione.

Dopo un primo tempo di studio, le due squadre iniziano a sbilanciarsi di più durante la ripresa, con il Vittoria vicino al gol ancora con De Vivo (palla che non oltrepassa di un soffio la linea di porta) e la Nebros costretta a farsi dire di no dal dischetto dal giovanissimo portiere biancorosso, che intuisce la traiettoria sul calcio di Bontempo. Qualche minuto più tardi è il subentrato Digiacomo a sbloccare l’incontro con un destro da posizione ravvicinata. Il Vittoria vince 1-0 e si prepara per la prossima trasferta a Siracusa.

VITTORIA 1

NEBROS 0

VITTORIA: Malandrino, Hardes, Diop, Mititelu (17’st Di Giacomo), Lo Nigro, Sanchez, Sferrazza, Lucarelli (21’st Cannarozzi), Agudiak, De Vivo (37’st Leggio), Morra. All: Rufini

NEBROS: Mittica, Saccà, Conti, Petrullo (27’st Pontini), Sciotto, Bontempo, Di Vita, Spanò, Traviglia, De Gaetano (18’st Scolaro), Panzarella. All: Palmeri

ARBITRO: Longo di Catania

MARCATORE: 30’st Di Giacomo

NOTE: Osservato 1’ di silenzio prima dell’inizio della gara per la scomparsa dell’arbitro Mario Angioletti. Espulso Cirnigliaro del Vittoria.

