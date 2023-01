Tre morti per covid in provincia di Ragusa. 801 gli attuali positivi

Tre decessi nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa, secondo il bollettino Asp dell’11 gennaio 2023. Questi dati ci ricordano l’importanza di continuare a seguire le raccomandazioni sanitarie per prevenire la diffusione del virus, come il distanziamento sociale, l’uso di mascherine e l’igiene delle mani.

In generale, i positivi al covid nel Ragusano sono 801, di cui 756 in isolamento domiciliare e 45 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Comiso, Scicli e Vittoria. I guariti sono 131017 mentre i morti sono saliti a 658.

Inoltre, i dati sui comuni della provincia di Ragusa mostrano che i comuni con più casi positivi sono Ragusa con 281, Modica con 172, Vittoria con 101, Comiso con 51, Pozzallo con 48, mentre i comuni con meno casi sono Monterosso con 2, Acate con 9, Chiaramonte Gulfi con 10, Giarratana con 10, Ispica con 29 e Santa Croce Camerina con 17

E’ importante continuare ad adottare comportamenti responsabili per limitare la propagazione del virus e per proteggere soprattutto le persone più vulnerabili e a rischio.