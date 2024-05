Telecamere e vigilanza contro l’abbandono dei rifiuti ad Ispica

Una piaga da sanare. Sia nel centro abitato che nelle zone rurali ed in quelle costiere. Tutti al lavoro per fermare il degrado ambientale derivante dal deposito indiscriminato di rifiuti nel territorio ispicese. Un territorio avviato verso la stagione estiva di forte richiamo per le bellezze naturalistiche che vi si incontrano sull’intero asse costiero, uno dei più suggestivi di tutto il litorale ibleo con aree come Punta Ciriga fiore all’occhiello della costa sud-orientale dell’isola.

Individuato un doppio sistema di controllo.

“Le misure di contrasto all’abbandono dei rifiuti sono sempre più intense – spiega l’Amministrazione Leontini – in questi giorni la Polizia Locale sta perlustrando il territorio e gli operatori in organico alla “Associazione Europea Operatori di Polizia” vigilano sulle postazioni installate per garantire il deposito dei rifiuti nelle isole ecologiche mobili. Son ostate installate anche diverse telecamere nella fascia costiera e nell’entroterra per prevenire qualsiasi forma di abbandono di rifiuti. Un abbandono di rifiuti che provoca danno all’ambiente, all’immagine della Città e alle casse comunali. I trasgressori saranno multati: chi sporca e provoca una danno alla comunità deve pagare. Per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente confidiamo sempre nella collaborazione dei cittadini”.

