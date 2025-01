Tre incidenti ad escursionisti su Etna, due vittime tra cui un 17enne

Giornata drammatica sull’Etna, dove tre distinti incidenti hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e di altre squadre di soccorso. Purtroppo, il bilancio è tragico: due vittime e una ragazza ferita, attualmente ricoverata ma fuori pericolo.

La tragedia della “Schiena dell’Asino”

Il primo incidente è avvenuto in località “Schiena dell’Asino”, all’interno della Valle del Bove, dove un uomo di 60 anni è deceduto durante un’escursione. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, coadiuvati dall’elicottero Drago VF165, hanno individuato e soccorso l’uomo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Il 17enne tra Rifugio Citelli e Pizzi Deneri

Poco dopo, un secondo intervento è stato necessario a 2700 metri di altitudine, tra il Rifugio Citelli e l’Osservatorio Pizzi Deneri, sempre nella Valle del Bove. Qui sono state soccorse due persone: una ragazza, trasportata in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania, e un giovane di 17 anni. Quest’ultimo, purtroppo, non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.

La dinamica degli interventi

I soccorsi sono stati particolarmente complessi, con squadre a terra e l’impiego del verricello per recuperare le persone coinvolte. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, erano presenti il Soccorso Alpino, militari della Guardia di Finanza, personale della Forestale e sanitari del 118.

