Tre giovani vite spezzate a Vittoria. Comune e Prefettura al lavoro per il rientro della salma di Nicole Lorefice

Tre giovani vite spezzate. Nel mese di agosto Vittoria ha pianto la morte di tre giovani, che hanno perso la vita in incidenti stradali.

E nei prossimi giorni si celebreranno i funerali di due di loro le cui salme devono essere riportate in città.

Sono Alex Capuzzello, 17 anni, annegato mentre cercava di salvare un amico a Scoglitti, Giambattista Colombo, 30 anni, che viveva a Genova con i genitori che gestiscono una gastronomia, Nicole Lorefice, 19 anni, morta alla viglia di ferragosto a Rodi, dove si era recata per una breve vacanza insieme al fidanzato e ad alcuni amici.

I funerali si sono svolti qualche giorno dopo nella chiesa della Madonna delle Lacrime.

Lunedì sera, nella basilica di San Giovanni battista a Vittoria, si celebrerà il rito funebre per Giambattista. Il giovane e la sua famiglia hanno mantenuto un legame con la città d’origine. Giambattista sarà tumulato a Vittoria.

Intoppi burocratici hanno invece allungato i tempi per il rientro a Vittoria delle spoglie mortali di Nicole Lorefice. La festività di ferragosto e la chiusura di alcuni uffici dell’isola di Rodi e del Consolato hanno creato qualche ostacolo.

Il comune di Vittoria è stato coinvolto per aiutare le procedure, interloquendo con l’Ambasciata italiana ad Atene. Sono intervenuti il sindaco, il Prefetto, il questore.

“Notevoli difficoltà sono state riscontrate dai familiari di Nicole Lorefice – si legge nel sito del comune – Il periodo dell’anno e la circostanza che oggi è sabato e domani domenica, giornate in cui le ambasciate e i consolati lavorano solo poche ore, hanno creato e stanno creando disagi alla famiglia della povera ragazza, che si è immediatamente recata in Grecia per riportare indietro la salma, per potere procedere con le esequie funebri. Oggi si sono attivati gli organismi istituzionali: il sindaco, il prefetto, il questore e l’Ambasciata italiana in Grecia. Dall’Ambasciata di Atene è stato riferito che si attendono alcuni documenti necessari, per chiedere al Comune di Vittoria, il previsto nulla osta per il trasferimento della salma”. Anche il sindaco ha informato personalmente la città delle procedure in atto.

Se tutto andrà come previsto, la salma di Nicole potrebbe arrivare a Vittoria giovedì 22 agosto. I funerali potrebbero svolgersi il 24 agosto.

Sono rientrati a Vittoria nel frattempo gli altri ragazzi che si trovavano a Rodi in vacanza e il fidanzato, rimasto anch’egli ferito in maniera non grave e già dimesso dall’ospedale.

