Tre assunzioni a supporto del CdA del Gal Pesca del sud est Sicilia. Conclusa la procedura di selezione pubblica con i nomi degli idonei

Gli avvisi per la selezione pubblica risalgono al 22 settembre scorso allorquando il Consiglio di Amministrazione del Gal Pesca del sud est Sicilia, presieduto da Francesco Aiello, ha approvato gli atti per l’assunzione delle figure professionali che comporranno la struttura tecnico-amministrativa di supporto proprio al CdA. Tre i posti da occupare: uno di direttore, uno di coordinatore tecnico ed uno di responsabile amministrativo e finanziario della strategia di sviluppo locale del Gal Pesca cui aderiscono cinque comuni iblei, Vittoria con funzioni di capofila, Scicli, Santa Croce Camerina, Acate e Ragusa.

In totale sono pervenute, nel termine indicato nell’avviso pubblico, otto istanze.

Otto istanze così suddivise: due per la figura di direttore, quattro per quella di coordinatore tecnico e due per quella di responsabile amministrativo e finanziario. La commissione esaminatrice, nominata con delibera del CdA del 29 settembre 2023, ha preso in esame le istanze facendo pervenire al Consiglio di amministrazione lo scorso 2 ottobre, i verbali e tutta la documentazione relativa alla comparazione dei curricula dei candidati che hanno presentato le istanze per la selezione. Ratificati gli elenchi dei candidati che hanno partecipato alla selezione.

I risultati verbalizzati dalla commissione esaminatrice.

Idonei al posto di direttore sono risultati Gianni Polizzi (95 punti) e Giancarlo Migliorisi (92 punti); idonei al posto di coordinatore tecnico Silvio Balloni (95 punti), Paolo Ferlisi (82 punti), Giuseppe Butticè (80 punti) ; idoneo al posto di responsabile amministrativo e finanziario Salvatore Rovillo (60 punti).