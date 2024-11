Trasporto pubblico gratuito per gli Under 20. Misura sperimentale decisa a Modica

L’iniziativa è della giunta Monisteri che ha voluto, con un proprio atto deliberativo, mettere nero su bianco sulla gratuità che potranno godere i giovani di età inferiore ai venti anni nell’utilizzo dei pullman della Sais autolinee spa che ha in appalto il servizio di trasporto in città e nelle zone rurali e nella fascia costiera. E’ una misura, quella decisa dall’Amministrazione comunale di Modica, volta a promuovere il trasporto pubblico urbano nel territorio che và ad aggiungersi a quella, sulla stessa modalità della gratuità, in favore dei soggetti fragili, vulnerabili per età e per specifiche condizioni socio-economiche e o disabilità. Assieme a questi casi si è aggiunta, ora, la gratuità nell’uso dei mezzi pubblici della Saie autolinee spa per i giovani Under 20. Il costo dell’intera spesa è di 52 mila e 500 euro destinata al rilascio di 250 abbonamenti mensili gratuiti ai giovani al di sotto dei venti anni.

“Con il provvedimento adottato dalla giunta, con immediata esecutività – spiega il sindaco Maria Monisteri – abbiamo dato mandato al dirigente del primo settore di predisporre gli atti per l’assegnazione di 250 abbonamenti mensili, per sei mesi, ai giovani under 20 che ne faranno richiesta, confermando come criteri di attribuzione del beneficio, oltre che l’età anche l’indicatore economico su base Isee e la residenza nel nostro Comune”. Con la determina sindacale del 3 settembre scorso erano stato riviste le tariffe per il servizio di trasporto urbano e per gli Under 20 era stato deciso il costo di 35 euro per ogni abbonamento mensile. Con questo nuovo atto deliberativo di giunta si và alla gratuità del servizio per questa altra fascia di utenza.

