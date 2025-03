Trasferta per lo Scicli Social Club di pallamano che incontra il Girgenti, squadra di alta classifica

Una gara delicata per i ragazzi del coach Luca Ammatuna che vanno, per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie B Drago, a casa del Girgenti, squadra terza in classifica ad un solo punto dalla seconda e quattro dalla prima. Un incontro difficile fra due squadre che si trovano ad una distanza ragguardevole in classifica: 24 punti per il Girgenti e 12 punti per i gialloverdi. In terra agrigentina lo Scicli Social Club deve giocarsela tutta la partita. Alle spalle hanno una sconfitta casalinga che ancora brucia. Ma dalla prestazione incolore di domenica scorsa è scattata la naturale reazione di carattere per andare ad incontrare il Girgenti con il piglio giusto. Naturalmente il periodo delle festività carnevalesche non ha permesso ai ragazzi di allenarsi con compattezza. La squadra agrigentina guidata da un allenatore esperto come Lillo Gelo punterà su un gioco di squadra ben collaudato, come si è potuto notare nella gara di andata, facendo leva sulle individualità di spicco che possono fare la differenza nei momenti decisivi della gara. “Veniamo dalla sconfitta con l’Aretusa dove abbiamo moltissime colpe – commenta Luca Ammatuna – sabato sul campo del Girgenti, squadra tenace e battagliera, non sarà facile, ma dobbiamo mettercela tutta mandando in archivio il passo falso”.



