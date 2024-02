Trasferta a Casarano per la Volley Modica

La trasferta di domenica pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Cutrofiano sarà un vero banco di prova per l’Avimecc Volley Modica, che affronterà la Leo Shoes Casarano in una partita cruciale per il campionato di serie A3.

La Leo Shoes Casarano è una squadra che, nonostante un inizio di stagione incerto, ha trovato la quadra giusta e ora è determinata a conquistare un posto nei play off. Il campo di Casarano è noto per essere ostico per tutte le squadre, quindi l’Avimecc Volley Modica si prepara a una sfida difficile.

Il coach Enzo Distefano sottolinea l’importanza della partita e l’entusiasmo della squadra dopo la vittoria contro Marcianise. Nonostante il rispetto per l’avversario, la squadra non ha timori reverenziali e cercherà di ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla conquista dei play off.

Il palleggiatore Pierpaolo Giudice esprime fiducia nella squadra e nel suo approccio alla partita. Considera la Volley Modica come la sua seconda famiglia e si sente soddisfatto del suo primo anno in serie A3.

La squadra si allenerà oggi e partirà domani mattina alla volta di Casarano, pronta a dare il massimo in campo per ottenere un risultato positivo.

