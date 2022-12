Tragico incidente nella notte, travolto e ucciso sulla Ispica-Rosolini mentre camminava sul ciglio della strada

Un tragico incidente stradale si è verificato questa notte sulla Ispica-Rosolni. Un rumeno di 44 anni è stato travolto mentre camminava a piedi lungo la provinciale. E’ stato investito da un’auto condotta da un ispicese.

Per il 44enne non c’è stato nulla da fare: dopo il violento impatto è stato trascinato sull’asfalto per alcuni metri.

Si è ancora in attesa di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente: inutili i soccorsi, il 44 enne è morto sul colpo.