Tragedia sulla Siracusa-Gela: uomo perde la vita tra Modica e Ispica

Incidente stradale mortale nella mattinata di oggi sull’autostrada Siracusa–Modica, nel tratto compreso tra gli svincoli di Modica e Ispica, in direzione Siracusa. Secondo le prime informazioni, nello scontro — le cui cause sono ancora in corso di accertamento — ha perso la vita una persona. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Noto, insieme ai mezzi di soccorso del 118.

La vittima V. R. aveva 33 anni ed era alla guida di un autoarticolato che procedeva senza rimorchio e che risulta l’unico mezzo coinvolto nel sinistro.

La Polstrada è sul posto per procedere con i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, disponendo la regolazione del traffico sul tratto interessato. Dalla stessa Polizia Stradale arriva l’invito agli automobilisti a procedere con la massima prudenza e a moderare la velocità in prossimità del luogo dell’incidente.

