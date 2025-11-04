Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Tragedia sulla Siracusa-Gela: uomo perde la vita tra Modica e Ispica
04 Nov 2025 12:12
Incidente stradale mortale nella mattinata di oggi sull’autostrada Siracusa–Modica, nel tratto compreso tra gli svincoli di Modica e Ispica, in direzione Siracusa. Secondo le prime informazioni, nello scontro — le cui cause sono ancora in corso di accertamento — ha perso la vita una persona. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Noto, insieme ai mezzi di soccorso del 118.
La vittima V. R. aveva 33 anni ed era alla guida di un autoarticolato che procedeva senza rimorchio e che risulta l’unico mezzo coinvolto nel sinistro.
La Polstrada è sul posto per procedere con i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, disponendo la regolazione del traffico sul tratto interessato. Dalla stessa Polizia Stradale arriva l’invito agli automobilisti a procedere con la massima prudenza e a moderare la velocità in prossimità del luogo dell’incidente.
© Riproduzione riservata