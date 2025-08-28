Tragedia sulla Ragusa-mare, perde la vita Roberta Occhipinti: era soccorritrice del 118

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di mercoledì 27 agosto, lungo la Ragusa-Mare. Nel violento impatto tra due auto ha perso la vita Roberta Occhipinti, autista soccorritrice del 118 di Modica.

La donna, che aveva appena terminato il proprio turno di lavoro, stava facendo rientro a casa quando, per cause ancora in corso di accertamento, la sua vettura si è scontrata con un’altra auto. Subito soccorsa, è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvarla. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano. L’altro automobilista coinvolto è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria: le sue condizioni non sarebbero gravi.

La notizia della scomparsa di Roberta Occhipinti ha destato profondo dolore in tutta la comunità e nel mondo del soccorso sanitario. A ricordarla con parole commosse è stato il presidente di Seus 118 Sicilia, Riccardo Castro:

“È una triste notte quella che accompagna la conclusione di questo 27 agosto 2025. Con immensa tristezza e profondo sgomento, piangiamo la tragica prematura scomparsa di un autista soccorritore della Seus 118 Sicilia. Roberta aveva appena terminato il suo turno di servizio. Stava tornando a casa, dopo aver dedicato ancora una volta il suo tempo, la sua energia, la sua umanità a chi aveva bisogno. Ma il destino ha deciso di strapparcela via troppo presto.

Roberta non era solo una professionista seria e preparata. Era un’anima generosa, era una mia splendida operatrice di un servizio molto delicato, era una mia “ragazza” della famiglia Seus. Le parole sembrano vuote davanti a un dolore così profondo, ma occorre ricordare anche in questi momenti il grande valore di questi ragazzi della Seus 118 Sicilia. Roberta ha lasciato questo mondo terreno dopo avere speso le sue ultime ore a servizio di tutta la comunità.

Roberta era una di noi. E continuerà a esserlo, ogni giorno, in ogni ambulanza, in ogni soccorso, in ogni cuore. Grazie Roberta, ti vorremo sempre bene e ti porteremo nel nostro cuore. Condoglianze da parte mia ed in rappresentanza di tutta la Seus 118 Sicilia alla famiglia, ai suoi affetti più cari e ai colleghi che l’hanno apprezzata per il suo enorme spirito di abnegazione. Che la terra ti sia lieve”.

Una perdita improvvisa e dolorosa che lascia un grande vuoto non solo nella Seus 118 Sicilia, ma in tutta la comunità modicana e iblea.

