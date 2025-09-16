Tragedia in Tanzania, muoiono quattro suore Carmelitane: cordoglio a Ispica e nella diocesi di Noto

Un gravissimo lutto ha colpito le suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino fondate dall’ispicese madre Crocifissa Curcio e da padre Lorenzo van den Eerenbeemt. Ieri sera, in un incidente stradale avvenuto a Mwanza, in Tanzania, sono morte la superiora generale, suor Lilian Kapongo, suor Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale, e due suore della provincia religiosa dell’Est Africa: suor Stellamaris Muthini e suor Damaris Matheka. Nell’incidente è deceduto anche l’autista del mezzo a bordo del quale viaggiavano. Un’altra suora è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Una notizia accolta con grande dolore anche in provincia di Ragusa, dove sono presenti le suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù. Suor Neria De Simone, peraltro, per diversi anni era stata nella Comunità di Ispica. Tante le attestazioni di cordoglio per questa tragedia. Anche il vescovo di Noto, Salvatore Rumeo: “Con profonda commozione – scrive il presule ho appreso della tragedia che ha colpito la Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù… Dinanzi ad una grande sofferenza, come quella che oggi sconvolge la vita della nostra Diocesi, vorrei farmi vicino alla Congregazione delle Carmelitane Missionarie a noi tanto cara e vicina, con la preghiera e la condivisione sincera”. Il vescovo chiede di pregare per le suore e per l’autista deceduti, e anche per la suora ricoverata in ospedale. “A tutta la Congregazione, così duramente colpita – prosegue monsignor Rumeo -, rinnovo la mia vicinanza, l’affetto mio e di tutta la Diocesi e l’affido all’intercessione della Vergine Maria, di Madre Maria Crocifissa Curcio e Padre Lorenzo van den Eerenbeemt”.

