Tragedia in sala parto a Vittoria: muore neonata, la mamma sopravvive per miracolo. Asp avvia indagine interna

Una tragedia ha colpito una giovane donna vittoriese al nono mese di gravidanza, ricoverata nel reparto di Ostetricia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. La paziente, una trentenne alla sua prima gravidanza, ha subito stamani un’improvvisa rottura dell’utero mentre si trovava sotto osservazione medica. Lo conferma Asp Ragusa

I medici, resisi conto della gravità della situazione, sono intervenuti d’urgenza portando la donna in sala operatoria per un cesareo d’emergenza nel tentativo di salvare sia lei che la piccola. Purtroppo, nonostante ogni sforzo, la neonata è nata priva di vita.

La giovane madre è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico ed è stata trasferita in Rianimazione. Le sue condizioni inizialmente erano gravissime, ma fortunatamente – come comunicato nelle ultime ore – è ora fuori pericolo di vita.

I vertici dell’Asp di Ragusa hanno subito disposto un’indagine interna per accertare ogni dettaglio dell’accaduto. Saranno sentiti tutti i professionisti coinvolti nel caso, in quello che viene definito un “atto dovuto” per fare piena luce sulla vicenda.

La rottura dell’utero è una complicanza che si verifica di solito durante il travaglio o la gravidanza in donne che hanno già subito interventi chirurgici precedenti. Quasi mai in casi di primigravide. E’ un evento rarissimo, per casi come questo.

