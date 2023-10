Tragedia in contrada Arizza. Un uomo di 73 anni cade da un albero e muore

La vittima è un pensionato di 73 anni, Bartolomeo Di Rosa di Scicli. E’ lui che stamattina era impegnato nella raccolta delle olive nel suo appezzamento di terreno in contrada Arizza, in via Ferro di Cavallo, dove si trovava assieme alla moglie. Una caduta improvvisa che è stata fatale perchè il pensionato, finendo rovinosamente a terra, è rimasto infilzato in un tondino di ferro che ha provocato quelle ferite che hanno portato al decesso.

A soccorrere l’uomo la moglie che si trovava nello stesso appezzamento di terreno.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco. Nonostante ciò è stato impossibile salvargli la vita. Sul posto anche i carabinieri che sono ancora impegnati nel ricostruire la dinamica dell’incidente. Dai primi rilievi pare che il tondino di ferro avrebbe infilzato l’uomo nella parte del collo. Dopo l’ispezione dei medici legali dell’Asp iblea, la salma è stata riconsegnata alla famiglia.