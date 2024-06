Tragedia di Vittoria: venerdì una manifestazione a Vittoria con magliette bianche e rosse. Solidarietà alla famiglia Zouali

Una manifestazione in piazza del Popolo per esprimere solidarietà alla famiglia Zaouali, vittima del tragico episodio – l’incendio all’abitazione appiccato dal figlio affetto da problemi psichiatrici – che è costato la vita a due persone (la madre e la sorella maggiore), mentre il padre e la sorella minore si trovano ancora in gravi condizioni nei reparti di Rianimazione a Palermo e Catania.

“La manifestazione – scrivono gli organizzatori – sarà un momento di ricordo delle vittime e per richiedere un cambiamento urgente delle politiche di intervento preventivo in situazioni come quella che ha vissuto la famiglia Zaouali”. Gli Zaouali, infatti, avevano più volte denunciato le possibili aggressioni del figlio, ma questo non è servito a evitare il peggio.

La manifestazione, inizialmente prevista per martedì sera, è stata rinviata a venerdì per avere tutte le autorizzazioni necessarie. Si terrà in piazza del Popolo a partire dalle 20. Gli organizzatori hanno invitato i partecipanti ad indossare magliette bianche e rosse, i colori della Tunisia.

