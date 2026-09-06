Tragedia alla Cronoscalata Monte Erice: due spettatori morti, ferito un commissario di gara

Tragedia questa mattina alla 68esima Cronoscalata Monte Erice, uno degli appuntamenti più importanti dell’automobilismo siciliano. Un incidente verificatosi durante la competizione, nella zona della postazione numero 9, ha provocato la morte di due persone e il ferimento di un’altra. Secondo le prime informazioni, una Peugeot 308 TCR numero 54, impegnata nella gara e condotta dal pilota Marco Nicoletti, sarebbe uscita dal tracciato travolgendo alcune persone che si trovavano nell’area. Le due vittime, secondo quanto riferito, avevano 18 e 20 anni. Nell’incidente è rimasto ferito anche un commissario di gara, impegnato nel servizio lungo il percorso. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure necessarie. Immediata la sospensione della competizione. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i soccorritori, le forze dell’ordine e il personale dell’organizzazione. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’uscita di strada e stabilire eventuali responsabilità. La 68esima Cronoscalata Monte Erice, organizzata dall’Automobile Club Trapani, si disputa sul tradizionale percorso che conduce verso Erice ed è inserita nel calendario del Campionato Italiano Velocità Montagna. Foto di repertorio