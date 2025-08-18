Tragedia a Polignano a Mare: muore il 22enne catanese Francesco Aronica dopo un tuffo

Polignano a Mare, nota località balneare della Puglia, è stata teatro di una tragica fatalità. Francesco Aronica, 22enne di Catania, è morto ieri pomeriggio dopo un tuffo da un’altezza di circa 6 metri.

Trauma cranico e soccorsi immediati

Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, il giovane ha riportato un grave trauma cranico con una vasta ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale. Il soccorso è stato immediato e complesso: sul posto sono intervenuti l’elicottero del 118 e un’ambulanza del servizio di emergenza territoriale.

Arresto cardiaco e tentativi di rianimazione

Nonostante i ripetuti tentativi di defibrillazione sul luogo dell’incidente e durante il trasporto in ospedale, Francesco Aronica è arrivato in pronto soccorso già in arresto cardiaco, una condizione in cui il cuore mostra attività elettrica senza contrazioni efficaci. I medici hanno praticato la rianimazione per oltre un’ora, senza riuscire a salvarlo.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale e i numerosi turisti presenti nella rinomata località pugliese. Le autorità competenti stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente per chiarire le circostanze del fatale tuffo.

© Riproduzione riservata