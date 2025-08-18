L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Tragedia a Polignano a Mare: muore il 22enne catanese Francesco Aronica dopo un tuffo
18 Ago 2025 12:57
Polignano a Mare, nota località balneare della Puglia, è stata teatro di una tragica fatalità. Francesco Aronica, 22enne di Catania, è morto ieri pomeriggio dopo un tuffo da un’altezza di circa 6 metri.
Trauma cranico e soccorsi immediati
Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, il giovane ha riportato un grave trauma cranico con una vasta ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale. Il soccorso è stato immediato e complesso: sul posto sono intervenuti l’elicottero del 118 e un’ambulanza del servizio di emergenza territoriale.
Arresto cardiaco e tentativi di rianimazione
Nonostante i ripetuti tentativi di defibrillazione sul luogo dell’incidente e durante il trasporto in ospedale, Francesco Aronica è arrivato in pronto soccorso già in arresto cardiaco, una condizione in cui il cuore mostra attività elettrica senza contrazioni efficaci. I medici hanno praticato la rianimazione per oltre un’ora, senza riuscire a salvarlo.
La tragedia ha sconvolto la comunità locale e i numerosi turisti presenti nella rinomata località pugliese. Le autorità competenti stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente per chiarire le circostanze del fatale tuffo.
