Tradizione e innovazione: il Ragusano DOP di Progetto Natura conquista la Sicilia e guarda oltre

Con oltre 49 milioni di litri di latte bovino commercializzati – pari a quasi un quarto dell’intera produzione siciliana – e più di 122 tonnellate di Ragusano DOP realizzate, la cooperativa Progetto Natura si conferma regina incontrastata della filiera lattiero-casearia siciliana. Un risultato straordinario che testimonia una leadership solida e crescente, fondata su innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

Il bilancio 2024, approvato nell’assemblea dei soci, parla chiaro: oltre 36 milioni di euro di valore della produzione, con un incremento dell’11,64% sull’anno precedente, e un utile netto di 17.846 euro. Ma sono soprattutto i numeri della produzione a stupire: oltre 2,4 milioni di litri di latte bovino destinati alla sola produzione di Ragusano DOP, un milione di litri di latte ovino raccolto, quasi mezzo milione di chili di formaggi commercializzati. Il tutto in un sistema controllato, tracciato e certificato secondo standard ISO 22005, con il marchio CREMBA a garantire il benessere animale.

123 soci allevatori fanno oggi di Progetto Natura la più grande cooperativa per raccolta del latte in Sicilia. Un gigante cooperativo che ha saputo unire forza produttiva e visione strategica, come evidenziato dal piano triennale di sviluppo approvato, che prevede oltre 6 milioni di euro di investimenti lungo l’intera filiera. Tra i progetti più rilevanti, due iniziative finanziate tramite PSR e PIF, e una nuova linea di prodotti certificati QS, in arrivo sul mercato con il brand Ragusa Latte, tramite la società collegata “Natura e Qualità”.

Il presidente Giovanni Campo e il direttore Salvatore Cascone, intervenuti in assemblea, hanno evidenziato come la cooperativa stia rispondendo con concretezza alle sfide del comparto: dal caro-energia all’inflazione, dalla necessità di innovare all’importanza di comunicare. Proprio la promozione del Ragusano DOP, finanziata dalla misura 3.2 del PSR, ha prodotto ottimi risultati già nei primi mesi del 2025.

Durante l’assemblea è stato anche approvato il nuovo regolamento interno e il report di sostenibilità, documento che sancisce l’impegno della cooperativa per uno sviluppo responsabile, in equilibrio con l’ambiente e il tessuto sociale. “Qualità, trasparenza, innovazione e rispetto per la nostra terra” sono i valori fondanti, si legge nel documento.

Progetto Natura non è solo una realtà produttiva: è un modello virtuoso di cooperazione agricola, che punta all’eccellenza, promuove il territorio ibleo e guarda al futuro con responsabilità e ambizione. Un esempio concreto di come la Sicilia sa produrre qualità e sviluppo, restando fedele alle proprie radici.

