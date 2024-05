Torneo Sicily Cup a Modica, vince la provincia di Caltanissetta

Le recenti competizioni sportive in Sicilia hanno portato grande eccitazione e coinvolgimento nella regione. Dopo le Pigiessiadi a Ragusa, si sono svolte le finali regionali di pallavolo e calcio a 5. La Sicily Cup 2024 a Modica ha visto la partecipazione di rappresentative provinciali di calcio a 5 Under 15 provenienti da diverse parti della Sicilia.

Il presidente regionale, Massimo Motta, si è detto soddisfatto dell’evento e ha espresso il desiderio di coinvolgere maggiormente i territori per l’anno successivo, con l’intenzione di rendere il torneo ancora più attrattivo, anche per discipline come la pallavolo.

La vittoria della Sicily Cup è andata al Comitato provinciale di Caltanissetta, seguito da Palermo al secondo posto e Ragusa al terzo. Il torneo ha dimostrato non solo la competitività delle squadre, ma anche lo spirito di squadra e di fair play, enfatizzando l’importanza di vivere lo sport con passione e solidarietà, oltre alla semplice competizione.

