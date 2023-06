Torneo di Beach Volley misto 3×3: la parrocchia del Sacro Cuore di Ragusa porta la spiaggi ain città

La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù porta la spiaggia in città. E’ questo lo spirito dell’iniziativa in fase di organizzazione e che contempla l’attivazione, per la prima volta, del torneo di beach volley 3×3 misto. Il campo, con tanto di sabbia, sarà allestito nel cortile interno della parrocchia. Le iscrizioni entro il 10 giugno. Per informazioni è possibile rivolgersi al centro giovanile Carlo Acutis, telefono 0932.252861.



“E’ una esperienza – sottolinea il parroco, il sacerdote Marco Diara – che ho già vissuto in altre realtà comunali della diocesi. Invero, è la prima volta che si organizza qualcosa del genere a Ragusa e, quindi, stiamo sperimentando che tipo di risposta ci sarà. Inutile dire che si annuncia un appuntamento sportivo ricco di fascino che speriamo possa raccogliere la dovuta attenzione da parte dei giovani sportivi, i quali sarebbero così invogliati a vivere una straordinaria esperienza sotto il segno dell’aggregazione e dell’amicizia. Per qualsiasi informazione, ci si può rivolgere in segreteria. Saremo lieti di fornire tutte le indicazioni del caso”.