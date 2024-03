Tornano le Giornate del Fai di primavera: dal 23 al 24 marzo

Le Giornate FAI di Primavera rappresentano un evento di grande rilievo per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, offrendo un’occasione unica di scoperta di luoghi solitamente inaccessibili. In Sicilia, numerosi siti di interesse storico, artistico e naturalistico saranno aperti al pubblico durante il weekend del 23 e 24 marzo grazie all’impegno dei volontari del FAI e dei Gruppi FAI attivi sul territorio. In prticolare, sono 64 le aperture in tutta la regione saranno visitabili a contributo libero (minimo 3 euro) nelle due giornate, grazie ai volontari delle 9 Delegazioni siciliane e ai Gruppi FAI attivi sui diversi territori siciliani.

Alcuni dei luoghi aperti

Villa Belmonte a Palermo, una villa neoclassica del XIX secolo recentemente restaurata e sede del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Palazzo Piacentini a Messina, il Tribunale inaugurato nel 1928, dove sarà possibile visitare le Corti e osservare i luoghi dove i magistrati esercitano le loro funzioni.

Il relitto della nave oneraria Marausa 2 a Marsala, il cui restauro è ancora in corso e che verrà eccezionalmente mostrato al pubblico.

Villa Genuardi ad Agrigento, una villa ottocentesca con un magnifico giardino, oggi sede della Soprintendenza ai Beni Culturali.

Il Museo del Mare a Siracusa, che custodisce la storia e la memoria dell’antica arte marinara della città.

Il Castello di Nelson a Bronte, che espone alcuni cimeli d’epoca appartenuti all’ammiraglio.

Le stanze segrete di Palazzo Di Prima a Giarre, solitamente chiuse al pubblico e caratterizzate da raffinati stucchi e affreschi.

La Chiesa di San Nicolò Inferiore a Modica, inaugurata di recente e inserita nella lista dei Luoghi del Cuore.

Il Castello dei Ventimiglia a Castelbuono, con la sua Cappella Palatina interamente decorata a stucco su fondo oro zecchino.

La Chiesa di San Vito a Carini, chiusa da vari decenni ma di fondamentale importanza per l’identità e la memoria storica della comunità.

Queste sono solo alcune delle numerose aperture previste in tutta la Sicilia durante le Giornate FAI di Primavera.

Le Giornate del Fai in provincia di Ragusa

In provincia di Ragusa sarà possibile visitare alcuni luoghi molto interessanti e ancora poco conosciuti:

I luoghi di Gesualdo Bufalino a Comiso

Chiesa Rupestre di San Nicolò Inferiore a Modica

Palazzo Grimaldi a Modica

Faro di Scoglitti e Museo del Mare a Scoglitti

