Tornano le “Domeniche al museo”: appuntamento in provincia il 3 dicembre

Ritornano le “Domeniche al Museo con l’AGT Ragusa”, evento proposto dall’Associazione Guide Turistiche della Provincia di Ragusa. L’evento, patrocinato dal Parco Archeologico di Kamarina – Cava Ispica, consiste in visite guidate ai siti archeologici e museali principali del territorio ibleo. In questo caso, l’incontro avverrà presso il Museo Archeologico Regionale di Kamarina per esplorare i reperti archeologici e i resti della famosa città greca. L’orario di inizio delle visite è previsto per le ore 10:00 presso il piazzale antistante il museo.

ORARI E INGRESSI

L’ingresso è gratuito in conformità alle disposizioni regionali che prevedono l’apertura straordinaria gratuita dei siti archeologici siciliani ogni prima domenica del mese. Tuttavia, è richiesto un contributo di €5.00 a persona per la visita guidata. Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni è previsto un prezzo ridotto di €3.00. È consigliabile prenotare in anticipo per partecipare all’evento.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Associazione Guide Turistiche della Provincia di Ragusa ai seguenti recapiti: www.guideragusa.it, telefono 3312040099 – 3385989699 – 3288364334.