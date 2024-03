Torna “Sposami” a Le Ciminiere di Catania con lo chef Daniele Persegani de ” La prova del cuoco” di RAI 1

In un’atmosfera di grande emozione, questa mattina all’interno del Palazzo della Regione di Catania sono state svelate tutte le novità di Sposami, il Salone Nazionale del Matrimonio più noto e longevo d’Italia, che quest’anno raggiunge la maggiore età.

Unica fiera nazionale punto di riferimento del Sud Italia, tra spettacoli, fashion show e magnifici premi, è pronta ad ammaliare le coppie di futuri sposi dal 19 al 27 marzo al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania.

A prendere parte alla conferenza stampa di presentazione l’Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Manlio Messina, l’Assessore alle attività produttive del Comune di Catania, Ludovico Balsamo, Roberta Judica, resp. sviluppo e consulenza finanziaria impresa Irfis, la resp. Confindustria Catania per Assowedding & Events – Confindustria, Silvia Cocina, il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, Marco Mirabella, general manager di èxpo e l’anchorman, Emanuele Bettino.

“La nostra regione ha per sua naturale bellezza potenzialità di incoming enormi – spiega l’assessore Regionale al turismo Manlio Messina – e il salone Nazionale del Matrimonio, organizzato dalla èxpo, aggiunge valore alle iniziative del governo Musumeci che puntano all’eccellenza non solo per la promozione del brand “Wedding in Sicily” ma offre anche delle opportunità ai futuri sposi che scelgono la nostra isola come meta delle loro nozze. Grazie al nostro progetto “See Sicily” sarà possibile anche per le coppie di futuri sposi di poter usufruire delle opportunità di notti gratuite per i propri ospiti, incluso il 50 % di sconto sul prezzo del biglietto di tutti i voli, nazionali, europei e intercontinentali”.

Il wedding party più atteso d’Italia, lungo 9 giorni, sarà un percorso romantico, in cui vinceranno le emozioni, per festeggiare, in grande stile, 18 anni di fiera, di racconti, di storie d’amore e di incontri con i migliori Top Player del settore. Oltre 150 stand e 30 ore di sfilate, per ammaliare, tra pizzi, ricami super raffinati, luci da show ed eleganti allestimenti.

Sapori e profumi di eccellenza siciliana, accenderanno invece la fiamma e gli animi degli innamorati che parteciperanno nell’AREA WEDDING TASTE, alla “prova menù di nozze”, con tanto di cooking show live e corsi di cucina in collaborazione con Electrolux Professional, CTA Soluzioni e Decò.

“L’amministrazione Pogliese è scesa in campo durante la pandemia con tante azioni a sostegno delle imprese – ha detto l’assessore Balsamo – che ruotano nell’ambito del settore del wedding, da fotografi a negozi di abiti da sposa, per citarne alcuni, anche attraverso le agevolazioni sulla Tosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Catania è stata tra le prime amministrazioni ad attivarsi”.

La fiera realizzerà proposte su misura per le esigenze di tutte le coppie: le maggiori “firme” della moda sposi, le location più suggestive, i ristoranti più raffinati, gli studi fotografici di tendenza, e poi ancora banqueting, viaggi di nozze, organizzazione cerimonie, noleggio auto, liste nozze, musica e intrattenimento ed infine addobbi floreali, hair style & make-up sposa, fedi nuziali, oreficeria, gioielleria e arredamenti.

“Sono davvero orgoglioso di questa 18esima edizione, che si conferma ancora una volta la fiera più amata dai futuri sposi – dichiara Marco Mirabella, general manager èxpo – oltre 300.000 mila le coppie che hanno detto “si” in questi anni. Mai come oggi, siamo pieni di entusiasmo e gioia e non vediamo l’ora di ritornare in scena, specie alla luce del periodo di stop che abbiamo vissuto tutti con la pandemia. Per noi “fare fiera” vuol dire avere e dare una visione di marketing territoriale, che sappia generare un indotto positivo prima, durante e dopo il salone. Per questo motivo ci avvaliamo della presenza dei più importanti top player del settore, che offrono servizi sempre più innovativi e di qualità, contribuendo a fare della nostra terra, la wedding destination prediletta anche dall’estero”.

Un layout alla moda: Sposami propone le migliori offerte del mercato, le novità più in voga nel wedding ma anche i nuovi concept di una casa accogliente e moderna.

Per rafforzare il brand Sicilia, sarà presente in fiera uno spazio promozionale della Regione Siciliana -Assessorato al turismo, con l’obiettivo di qualificare la nostra offerta per rispondere alla domanda di eventi di lusso proveniente sia dai Paesi europei, sia da mercati emergenti.

All’interno del Salone del matrimonio anche un Info Point Irfis.

“Con la nostra presenza vogliamo offrire un aiuto alle realtà imprenditoriali – ha spiegato Roberta Judica – con sede nell’isola, danneggiate dall’emergenza epidemiologica, specie quelle nel campo dell’ospitalità”.

Significativa la partnership con AssoWedding & Events – Confindustria, che lunedì 21 marzo, organizzerà un incontro, promosso dalla Sezione Turismo, Eventi e Cultura di Confindustria Catania in collaborazione con l’azienda associata “Plurimpresa srl”, per parlare di ospitalità, eventi e Cultura.

A moderare l’incontro l’avv. Aurelio Trubia componente della Sezione Turismo, Cultura ed Eventi con la partecipazione del dott. Attilio Parisi in rappresentanza dell’azienda “Plurimpresa srl”.

Codacons – Dipartimento Grandi Eventi in Sicilia, garantirà invece un matrimonio “senza sorprese” a tutela dei diritti del consumatore.

“Saremo insieme anche in altri eventi organizzati dalla èxpo – ha sottolineato il presidente Tanasi -. Questa collaborazione è voluta e attenzionata da Codacons, che crede negli eventi organizzati da questa azienda che ha un richiamo notevole su tutto il nostro territorio. Garantendo trasparenza ai consumatori anche nel concorso “Il Matrimonio Perfetto”.

Rinnovato il sodalizio con Wedding TV, il canale tematico che, in diretta dalle Ciminiere racconterà tutto ciò che accade fuori e dietro il backstage delle sfilate, e per la prima volta, porterà la coppia vincitrice del concorso “Il Matrimonio Perfetto” all’interno di un nuovo format televisivo,” Un amore così grande”.

Sponsor tecnico della 18esima edizione Arredotre e Stosa Store Catania, che per l’inaugurazione di sabato 19 marzo, alle 19.00, porterà alle Ciminiere, un ospite davvero speciale: direttamente da “La Prova del cuoco” di Rai Uno, lo chef Daniele Persegani che si esibirà in uno spettacolare cooking show.

© Riproduzione riservata