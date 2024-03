Torna “Scenica Festival” dal 10 al 26 maggio a Vittoria. La 16esima edizione sarà aperta da Cristiana Morganti

Lo “Scenica Festival” ritorna a maggio, portando con sé la promessa di trasformare la città di Vittoria in un crocevia di arti e culture provenienti da tutto il mondo. Organizzata dall’associazione culturale Santa Briganti, con il patrocinio del Comune di Vittoria e il sostegno della Regione Sicilia e del Ministero della Cultura, questa sedicesima edizione si svolgerà su tre fine settimana, dal 10 al 26 maggio.

La rassegna prevede spettacoli di teatro, circo contemporaneo, musica, danza, workshop, incontri e installazioni, che verranno ospitati nei luoghi più suggestivi del centro storico, incluso il Teatro Comunale Vittoria Colonna, recentemente riaperto al pubblico.

Con 27 compagnie provenienti da tutta Europa, circa 100 artisti e più di 50 repliche, il festival coinvolgerà uno staff di 50 persone oltre al pubblico sempre più numeroso e caloroso.

Tra i nomi di rilievo che si esibiranno, Cristiana Morganti, danzatrice solista del Tanztheater di Pina Bausch, presenterà per la prima volta in Sicilia il suo spettacolo “Jessica and me”. Altri appuntamenti imperdibili includono il debutto del nuovo progetto di Circo El Grito in collaborazione con Wu Ming Foundation, il pluripremiato “Hamelin” di Factory Transadriatica e la prima nazionale dello spettacolo di nouvelle magie “Chapiteau Magique” della compagnia belga Doble Mandoble.

Tra le novità di questa edizione, la sezione “Territorio” metterà in risalto l’espressione artistica della provincia iblea. Inoltre, si rafforza lo spirito ecologico del festival attraverso una selezione di spettacoli e una struttura organizzativa e logistica più sostenibile.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web http://www.scenicafestival.it, contattare santabriganti@gmail.com o chiamare ai numeri 0932.1910888 –328.5782765. I canali social ufficiali sono su Facebook https://www.facebook.com/scenicafestival/ e Instagram.

© Riproduzione riservata