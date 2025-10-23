Torna “Ragusa Ride”: la città si prepara a una stagione di comicità e buonumore

Ragusa si prepara a ridere di gusto con l’inizio della nuova, attesissima rassegna di teatro comico “Ragusa Ride 2025/26”, il format che porta sul palcoscenico del Teatro Badia il meglio della comicità siciliana e nazionale.

L’appuntamento inaugurale è fissato per domenica 26 ottobre alle ore 18:30, con la compagnia Cesare Cannata di Palazzolo Acreide che porterà in scena la nuova commedia di Massimo Pantano, dal titolo tanto provocatorio quanto irresistibile: “Suicidio a responsabilità limitata”.

Una commedia esilarante tra ironia e colpi di scena

La pièce racconta la storia di tre lavoratori licenziati dopo il fallimento della loro azienda, decisi a farla finita. Ma proprio quando tutto sembra perduto, il loro capo li contatta proponendo un “favore” in cambio di una seconda possibilità. Da lì, la vicenda prende una piega imprevista e tutta da ridere, tra accordi non mantenuti, equivoci e una vendetta finale esilarante.

Un testo brillante, moderno e pungente che, come nelle migliori tradizioni della commedia italiana, mescola satira sociale e humor nero con un ritmo incalzante e una scrittura intelligente.

Teatro, accoglienza e… pizza!

L’esperienza di “Ragusa Ride” non si ferma al palcoscenico.

Il botteghino aprirà alle 17:30, accogliendo il pubblico con tè caldo e biscottini offerti dallo staff del Teatro Badia, per un momento di convivialità e attesa prima dello spettacolo.

E dopo il sipario, arriva la promozione più gustosa della stagione: “Teatro & Pizza”, una pizza con bevanda inclusa a soli 10 euro, per continuare a sorridere in compagnia commentando le scene più divertenti della serata.

