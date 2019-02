Torna la sagra della seppia a Donnalucata - Ragusa Oggi

Torna la sagra della seppia a Donnalucata

Tutto pronto per un evento che è diventato ormai tradizione per i buongustai di tutta la Sicilia e anche oltre, una sagra che valorizza Donnalucata, piccolo borgo marinaro noto in tutto il mondo grazie al Commissario Montalbano che lo ha inserito nella sua Vigata: stiamo parlando della Sagra della Seppia. Appuntamento per il 15-16-17 marzo al Porticciolo di Donnalucata.

Una sagra che vuole valorizzare una primizia del mare che la fa da padrone in questo periodo dell’anno nelle cucine degli abitanti di Donnalucata con piatti che sublimano la bontà della seppia: arrosto o ripiena, spaghetti con il nero, ravioli ricotta e nero, insalate di mare, arancino al nero. Le seppie utilizzate nella sagra sono fornite da pescatori locali di fiducia, a garanzia della qualità e della freschezza della materia prima.

“*Durante i tre giorni di una delle sagre più amate di Sicilia (il marchio è, infatti, registrato) sarà possibile gustare la seppia in piatti che verranno realizzati da talentuosi chef direttamente sul porticciolo, per condividere con i visitatori una grande festa del gusto del mare*”, spiega il patron dell’evento Gianni Voi. Non mancheranno anche eventi e show cooking. Il programma completo verrà diffuso nei prossimi giorni.

[image: image.png]