Torna la Fiera Emaia campionaria. Ecco quando e cosa ci sarà

Sarà presentata in conferenza stampa giovedì 3 novembre, alle ore 10.00, la 55^ edizione della Fiera Campionaria d’autunno, in programma al Polo Fieristico di Vittoria dal 5 al 13 novembre 2022.

Nella sala riunione di Nuova Emaia Città saranno illustrati tutti i dettagli dell’evento volto a promuovere tante e variegate produzioni proposte dagli oltre 100 espositori di questa edizione. Idee a portata di mano recita il claim di quest’anno a sottolineare le tante soluzioni per la casa, per il giardinaggio, per l’abbigliamento, il tempo libero e non solo che la Campionaria, come da tradizione, si propone di offrire ai visitatori. Fondata nel 1966, la “Novembrina” di Nuova Emaia Città vuole incontrare un vasto pubblico proponendo anche iniziative collaterali, alcune delle quali si possono ritenere degli appuntamenti storici. Ne è un esempio la Fiera del Bestiame, a cura di ACEV Vittoria, che si terrà domenica 6 novembre a partire dalle ore 7.30: un intreccio di folclore e divertimento specie per il pubblico più piccino dove protagonista sarà il mondo dell’ippica.

Una giornata all’insegna della tradizione, che da sempre racconta la storia della civiltà contadina locale e allo stesso tempo incanta con le tante razze di cavallo che sfileranno, dai cavalli provenienti dalla Frisia ai cavalli andalusi, equini che instaurano un buon rapporto con l’uomo, fino ai percheron del nord della Francia.

Tra gli eventi immancabile la Fiera di San Martino, in calendario il 12 e 13 novembre, che da 300 anni è una delle iniziative più attese in città, simbolo della festa popolare, con le numerose bancarelle ricche di vivacità. Tra gli eventi collaterali le degustazioni di grappa a cura di ANAG Sicilia, momenti di fitness con le associazioni sportive di Vittoria, spettacoli di danza e musica.