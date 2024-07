Torna il concorso internazionale “Ibla Grand Prize” alla sua 33esima edizione

La 33esima edizione dell’Ibla Grand Prize, il prestigioso concorso internazionale di musica e canto, si terrà a Ragusa Ibla dal 7 all’11 luglio 2024. Promosso dalla Fondazione Ibla e diretto dal maestro Salvatore Moltisanti, questo evento rappresenta un’importante opportunità per giovani talenti musicali provenienti da tutto il mondo di esibirsi davanti a una giuria di esperti composta da direttori d’orchestra, produttori e impresari. I vincitori avranno la possibilità di esibirsi in teatri di rilievo in Europa, Asia e America, un’opportunità unica per avviare una carriera internazionale.

Struttura e programma dell’evento

Il concorso si sviluppa in diverse categorie, con esibizioni che si svolgono nelle storiche location di Ragusa Ibla, rendendo l’evento non solo un’esperienza musicale ma anche culturale. Gli artisti si esibiranno nelle seguenti sedi:

Teatro Donnafugata: 7 e 8 luglio, dalle 20:30 alle 23:30.

Sala Falcone Borsellino: 7, 8, 10 e 11 luglio, dalle 20:30 alle 23:30.

Auditorium San Vincenzo Ferreri: dal 7 all'11 luglio, dalle 20:30 alle 23:30.

Cortile di Palazzo Ottaviano Bruno: 7, 8, 10 e 11 luglio, dalle 21:00.

Villa Anna a Ispica: 9 luglio, concerto di gala ad ingresso libero.

9 luglio, concerto di gala ad ingresso libero.

Il direttore artistico Salvatore Moltisanti ha sottolineato l’importanza dell’evento, affermando che ogni anno l’Ibla Grand Prize celebra il talento musicale internazionale in una cornice suggestiva come Ragusa Ibla, promuovendo la musica come linguaggio universale che unisce. Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha espresso entusiasmo per l’arricchimento culturale che la manifestazione porta alla città e per l’importante vetrina offerta ai giovani talenti internazionali. Anche Patrizia Valenti, commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha evidenziato come il supporto all’evento rappresenti un investimento nella cultura e nella comunità locale.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione www.ibla.org.

