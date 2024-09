Torna il calcio a Comiso. Una nuova società riparte dalla Prima categoria

Il calcio torna a Comiso. Dopo un anno di stasi, seguito al fallimento della società che aveva disputato il campionato di Eccellenza, che lo scorso anno ha rinunciato all’iscrizione, ci sarà una nuova società a riportare allo stadio i colori verdarancio.

I dirigenti: Gaetano Tomasello e Angelo Tummino

Un nuovo gruppo di dirigenti, guidato da Gaetano Tomasello e Angelo Tummino, ha preso le redini dell’Atletico Santa Croce, la seconda formazione camarinense. La società si sposterà a Comiso e assumerà il nome della città casmenea anche se, in questa prima stagione, sui calendari ufficiali continuerà a risultare il nome dell’Atletico.

Il Comiso /Atletico Santa Croce giocherà al Comunale. La nuova società ha già avviato i lavori per la risemina del manto erboso. Un gruppo di giocatori locali e alcuni giovani di belle speranze costituiranno l’organico di una squadra che avrà il solo obiettivo di giocare e di divertirsi, ma che punterà anche a costruire su solide basi una nuova società per il futuro.

Lo staff tecnico: Gaetano Tomasello e Alessandro Scaglione

Gaetano Tomasello, ex centrocampista del Comiso negli anni 90, che gestisce la scuola calcio Fair Play, fucina di tanti giovani, sarà l’allenatore. Alessandro Scaglione sarà il preparatore atletico e preparatore dei portieri.

“Puntiamo a costruire una società solida e sana – spiega Tomasello – che sia un punto di riferimento per lo sport e per tanti bambini che potranno avere nello sport un punto di riferimento. Il nostro obiettivo è fare bene, senza ambizioni particolari e, nel tempo, costruire qualcosa di importante per il calcio a Comiso”.

La nuova squadra indosserà la casacca verdarancio. Presto la nuova società sarà presentata alla città.

