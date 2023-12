Torna a Ragusa “Il Villaggio del Gusto” di Slow Food. Fino al 7 gennaio in centro storico

L’atteso ritorno de “Il Villaggio del Gusto” nel centro storico di Ragusa, in via Roma, promosso da Slow Food in collaborazione con il Comune di Ragusa e con il supporto del Libero Consorzio e di sponsor privati, si preannuncia come un’eccezionale celebrazione delle eccellenze enogastronomiche siciliane.

L’evento, che si svolgerà nei fine settimana fino al 7 gennaio, riunirà circa 40 produttori provenienti da tutta la Sicilia, presentando 20 casette e offrendo oltre 40 laboratori del gusto. Una delle novità di quest’anno sarà la casa Slow Food in via Roma n. 151, dove i produttori avranno l’opportunità di presentare i propri prodotti attraverso momenti informativi e di degustazione.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Tra gli appuntamenti in programma ci saranno focus sulle eccellenze enogastronomiche siciliane, come l’approfondimento sull’olio DOP a cura dell’agronomo Giuseppe Cicero, il laboratorio sulla degustazione guidata di mieli siciliani organizzato da Slow Food Palermo e molteplici laboratori dedicati ai prodotti tipici siciliani, inclusi lo “sfincione”, i cannoli, le birre artigianali, il Suino Nero dei Nebrodi e il formaggio Ragusano DOP che celebra i suoi 10 anni di riconoscimento ministeriale.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal sindaco Peppe Cassì e dall’assessore comunale allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari, che vedono nel “Villaggio del Gusto” un’attrazione di grande rilievo per il centro storico durante le festività natalizie. La manifestazione non è solo un’occasione economica per i produttori locali ma rappresenta anche un valore culturale che promuove il cibo di qualità legato al territorio siciliano, sottolineando l’importanza del concetto di chilometro zero e dell’identità locale.

La delegata nazionale per la Sicilia di Slow Food, Lina Lauria, ha enfatizzato l’attenzione dell’associazione per la qualità alimentare, promuovendo i principi di “buono, pulito, giusto” e la biodiversità siciliana da tutelare. Inoltre, è stata evidenziata l’intenzione di coinvolgere i giovani attraverso eventi come lo Slow Food Day nelle scuole previsto per maggio.

Lorenzo Lauria, presidente della sezione ragusana di Slow Food, ha sottolineato il ruolo dei laboratori del gusto nel promuovere la cultura enogastronomica locale, offrendo una vetrina ai produttori selezionati che potranno raccontare la propria storia e i propri prodotti. L’accesso ai laboratori è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online, e ulteriori dettagli saranno disponibili sui canali social dell’evento.