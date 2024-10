Mischiavano plastica e rifiuti vegetali per poi bruciare tutto. Contrasto alle fumarole, denunciati altri 3 imprenditori

Contrasto alle fumarole da parte della Polizia Provinciale di Ragusa. Molti agricoltori continuano a bruciare i rifiuti, ignorando i gravi danni ambientali e rischi per la salute pubblica.

Tre imprenditori denunciati

L’attività di controllo, coordinata dal Comandante Raffaele Falconieri e svolta anche con l’ausilio di droni, ha portato all’identificazione di tre serricoltori nelle contrade Berdia e Dirillo, in territorio di Vittoria e Piombo, in territorio di Ragusa, i quali stavano bruciando rifiuti vegetali mescolati a materiali plastici. Con queste denunce, il numero di imprenditori agricoli segnalati per violazione delle norme ambientali sale a 25 dall’inizio dell’anno. Inoltre, 76 aziende agricole sono state diffidate a smaltire correttamente i propri rifiuti e a trasmettere la relativa documentazione alla Polizia Provinciale. Le attività di controllo continueranno nelle prossime settimane.

