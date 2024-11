Tombino a cielo aperto in via Colajanni a Ragusa

Un tombino a cielo aperto all’incrocio tra via Napoleone Colajanni e via Anfuso a Ragusa. Un rischio per la sicurezza pubblica. Nonostante l’area sia stata transennata, la rete di sicurezza è stata danneggiata, rendendo l’accesso al tombino possibile per chiunque, in particolare per bambini e animali domestici.

Richiesta di intervento urgente

La segnalazione arriva dalla consigliera Rossana Caruso che ha sottolineato l’urgenza della questione, evidenziando che l’assenza di una copertura adeguata al tombino espone a pericoli seri, soprattutto per i più giovani e gli animali e la presenza di barriere transennate non è sufficiente, poiché queste sono state manomesse e non garantiscono la sicurezza dell’area.

Appello all’amministrazione comunale

La consigliera ha chiesto al Comune di intervenire immediatamente per ripristinare la copertura del tombino e garantire un’adeguata messa in sicurezza dell’area per prevenire incidenti e salvaguardare l’incolumità pubblica.

© Riproduzione riservata