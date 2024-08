Tino Parisi all’Asd Ragusa Calcio

L’Asd Ragusa Calcio 1949 continua a rafforzare la propria squadra con acquisti di alto profilo, puntando su giocatori esperti e motivati per raggiungere ambiziosi obiettivi. L’ultimo colpo messo a segno è l’arrivo di Tino Parisi, un terzino destro classe 1995 originario di Siracusa, con una solida esperienza maturata principalmente in Lega Pro. Parisi ha militato in squadre come Piacenza, Livorno, Siracusa e Sicula Leonzio, dimostrando il suo valore tra i professionisti.

Dopo una parentesi nella scorsa stagione con il Modica in Eccellenza, Parisi ha deciso di accettare la sfida proposta dall’Asd Ragusa, attratto da un progetto che promette di riportare il club ai livelli che merita. Aggregatosi immediatamente al gruppo guidato da mister Erra, il difensore si è dichiarato pronto a lavorare sodo per contribuire alla crescita della squadra.

In una dichiarazione, Parisi ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura: “Ho risposto a questa chiamata perché mi è stato illustrato un progetto molto interessante che può dare grandi soddisfazioni a questa città se si rema tutti nella stessa direzione. Mi sono già messo a disposizione del mister e spero di farmi valere con il duro lavoro”. Ha inoltre rivolto un messaggio ai tifosi, sottolineando l’importanza di restituire alla città e al club la visibilità che meritano, promettendo massimo impegno e dedizione.

L’Asd Ragusa, grazie all’inserimento di Parisi, punta a costruire una squadra competitiva, pronta a lottare per traguardi importanti e a riportare in alto il nome del club.

